Возобновляется работа троллейбусов, предназначенных для перевозки детей в школы и детсады

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С сегодняшнего дня снова начали ездить троллейбусы, предназначенные только для перевозки детей в школы и детские сады. Об этом сообщает Управление электротранспорта Кишинёва.

Так, с 06:50 до 09:00 каждый четвёртый троллейбус на маршрутах № 2, 8, 10, 12, 22 и 25будет использоваться исключительно для перевозки детей, а также педагогов и воспитателей (при предъявлении служебного удостоверения).

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