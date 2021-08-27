Возобновляется движение поезда “Кишинёв-Одесса”

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Хорошие новости: с 28 августа снова начнёт ходить пассажирский поезд “Кишинёв-Одесса”.

Об этом пишет realitatea.md со ссылкой на сообщение руководства ГП “Железная дорога Молдовы”.

– В результате соглашения между ГП “Железная дорога Молдовы” и железной дорогой Украины с 28 августа возобновляется курсирование пассажирского поезда №641/642 между Кишинёвом и Одессой. Отправление из Одессы – в 18:36, прибытие в Кишинёв – в 22:33. Из Кишинёва поезд отправляется в 07:09 и прибывает в Одессу в 10:55. Поезд будет курсировать ежедневно, – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по номеру (022) 833 333 или на сайте ЖДМ.

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