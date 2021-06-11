Возобновляется деятельность ещё одного КПП на границе с Румынией

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С 08:00 субботы, 12 июня, трансграничное движение через контрольно-пропускной пункт Липканы– Рэдэуць через Прут возобновляется как для путешественников, так и для грузоперевозчиков.

С открытием КПП не отменяются определённые ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19. Пограничная полиция и Таможенная служба призывают путешественников заранее узнавать информацию об условиях пересечения как молдавской границы, так и других стран, в том числе для транзита, из официальных источников.

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