Возобновляется деятельность ещё одного КПП на границе с Румынией

Возобновляется деятельность ещё одного КПП на границе с Румынией

С 08:00 субботы, 12 июня, трансграничное движение через контрольно-пропускной пункт Липканы– Рэдэуць через Прут возобновляется как для путешественников, так и для грузоперевозчиков.

С открытием КПП не отменяются определённые ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19. Пограничная полиция и Таможенная служба призывают путешественников заранее узнавать информацию об условиях пересечения как молдавской границы, так и других стран, в том числе для транзита, из официальных источников.

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