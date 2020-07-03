Возобновляется авиарейс Бухарест-Кишинёв

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Румынская авиакомпания TAROM объявила о возобновлении авиасообщения с Молдовой. Так, со 2 июля снова доступен рейс Бухарест-Кишинёв.

Полёты будут осуществляться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, пишет deschide.md. Во время рейсов будут соблюдаться все меры защиты в связи с пандемией коронавируса.

Билеты можно приобрести на официальном сайте перевозчика, а также в любом агентстве TAROM.

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