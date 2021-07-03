Возобновлены восстановительные работы на участке дороги на Московском проспекте

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Возобновлены восстановительные работы поврежденного участка дороги в результате ремонта тротуаров на Московском проспекте, а также подъездные пути во дворы многоквартирных домов. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Он отметил, что в ближайшее время работники муниципального управления «EXDRUPO» заасфальтируют поврежденные участки дороги в периметре улиц Алеку Руссо и Студенческая.

– Ремонт тротуаров на Московском проспекте стартовал в прошлом году. Он включал демонтаж рекламных панно и киосков, удаление старого асфальта, укладку тротуарной плитки в двух направлениях, замену бордюров, обустройство зелёных насаждений, укладку тактического покрытия на перекрестках, обустройство парковочных мест, – отметил Ион Чебан.

В то же время вдоль обновлённых тротуаров на Московском проспекте будут установлены скамейки и мусорные урны.

Стоит отметить, что в настоящее время в столице ведутся работы по многим адресам, ремонтируются дворы многоквартирных домов и подъездные пути.

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