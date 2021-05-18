Возобновлены полёты в Тель-Авив

Возобновлены полёты в Тель-Авив
Посольство Республики Молдова в Израиле сообщает о возобновлении полётов в Тель-Авив. На этой неделе запланированы три рейса: 18, 19 и 20 мая.  

Граждане, которые собираются вылететь в Кишинёв, должны предъявить в аэропорту Бен-Гуриона отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Записаться на его проведение можно онлайн по этой ссылке: https://check2fly.co.il/auth.

Кроме того, путешественники должны заполнить формуляр, размещённый здесь: https://bit.ly/3f4vqnc.

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