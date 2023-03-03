Возобновлено автобусное сообщение между Тирасполем и Одессой

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Маршрут «Тирасполь-Одесса» возобновили, сообщили в «Автостанциях Приднестровья». Автобус будет ходить каждые понедельник, среду и субботу.

Стоимость билета – 400 рублей (примерно 485 молдавских леев).

На самом автобусе таблички «Тирасполь-Одесса» не будет. Вместо этого будет надпись «Заказной».

Первый выезд состоится в понедельник, в 6 утра, от автостанции Тирасполя (ж/д вокзал), потом заезд на бендерскую автостанцию. Автобус также будет заезжать на рынок «7 км», сообщает ТСВ Приднестровье.

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