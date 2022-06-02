Вознесение Господне-2022: приметы, что можно и нельзя делать

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В четверг, 2 июня, празднуется Вознесение Господне — один из двунадесятых праздников церковного года, который отмечается православными на 40-й день после праздника Великой Пасхи. Посвящён праздник вознесению воскресшего Иисуса Христа.

Как и другие церковные праздники, Вознесение должно посвящаться Богу, поэтому священнослужители считают обязательным в этот день молиться.

Перед Вознесением, вечером в среду, в храмах обычно проходит праздничное Всенощное бдение, а утром в сам праздник в храмах идет праздничная литургия. В крупных храмах литургии проводят две — раннюю и позднюю — чтобы присутствовать могли все желающие.

Если прихожане работают в праздник, то церковь рекомендует им посетить храм после рабочего дня или завершить день домашней молитвой.

На праздник Вознесения не выпадает постов, поэтому после молитв церковь разрешает верующим есть и молочные продукты, и мясо, а также не запрещается выпить за праздничным столом вина.

В Вознесение Господне и накануне церковь не позволяет венчаться в связи с тем, что по большим праздникам венчания не проводятся. Также в этот день не рекомендуется совершать какую-то большую тяжелую работу, за исключением повседневных бытовых дел.

Считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето, в честь будущего хорошего урожая раньше в Вознесение водили хороводы.

В домах на Вознесение пекли пироги с начинкой из лука, а также хлебные изделия — лесенки, или лествицы — на них обязательно делали семь перекладин, символизирующих ступени. Лепешки освящали в церкви и с этим угощением отправлялись в гости к родне или подавали нищим.

Также, согласно народным приметам, на Вознесение соловьи поют всегда громче обычного, и если кому-то удастся поймать эту птицу, то будет счастье на целый год.

Также люди считали, что по улицам под видом нищего в этот день ходит Господь, поэтому в деревнях на праздник было принято не выкидывать мусор из дома, нельзя плеваться — иначе можно оскорбить Бога. Считалось особым грехом с Пасхи до Вознесения отказывать в чем-то странникам и нуждающимся, верующие старались больше подавать милостыню просящим.

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