Возмущённые родители проведут 1 сентября акцию протеста перед зданием правительства

Возмущённые родители проведут 1 сентября акцию протеста перед зданием правительства

Ассоциация “Солидарные родители” требует от властей возврата к нормальному режиму обучения. Организаторы акции протеста отмечают, что требование НЧКОЗ о расстоянии минимум в метр не может быть соблюдено в тех классах, где численность учащихся превышает 20-25 человек, а это ограничивает доступ последних в школы.  

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью постановила, что образовательный процесс возобновляется 1 сентября с присутствием учащихся при соблюдении ряда правил.

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