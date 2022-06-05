“Возмущён ценами? Просигналь!”: молодогвардейцы провели акцию против подорожания горючего

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Активисты “Молодой гвардии” привлекли внимание горожан к проблеме непрекращающегося роста стоимости горючего. Юноши и девушки развернули на самых оживлённых перекрёстках плакаты с надписями: “Бензин 32,09 – не норма. Просигналь!”, “Высокая цена на бензин”, “Просигналь, если возмущён тарифами” и т.д.

Акция состоялась у “Ворот города” на Ботанике, на въезде в Кишинёв со стороны Чекан, на въезде со стороны Буюкан (от Думбравы), на въезде со стороны Скулянки, а также на Телецентре (въезд со стороны Яловен).

Согласные с посланиями на плакатах водители в ответ сигналили.

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