Возьми книгу, принеси книгу: библиотека в сквере “Михай Эминеску” была пополнена

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан посетил сегодня сквер “Михай Эминеску”, где примария на днях открыла библиотеку под открытым небом.

Градоначальник рассказал, что книги для этой библиотеки передали деятели культуры, общественные учреждения и экономические агенты.

Эта простая концепция обмена книгами превратилась в глобальное движение, благодаря которому миллионы книг ежегодно берут взаймы и дарят. Отныне и из уличной библиотеки в сквере “Михай Эминеску” можно взять книгу для чтения или оставить свою. Таким способом мы стараемся обеспечить доступ жителей Кишинёва к книгам, – заметил Чебан.

Он поблагодарил всех, кто помогал в воплощении этой отличной идеи, выразил надежду, что эта инициатива станет резонансной для Кишинёва, и заверил, что муниципалитет продолжит поддерживать культуру чтения в столице.

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