Возле учебных заведений Кишинёва начали наносить дорожную разметку

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Возле столичных учебных заведений наносят дорожную разметку. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, к 1 сентября доступ во все учебные заведения будет безопасным.

Работы выполняют 3 бригады MП “Exdrupo”, которые будут трудиться как днём, так и ночью. Разметку нанесут примерно на 3500 м2, будет использовано около 3-х тонн акриловой краски. Ремонт и пломбирование дорог остаётся одним из приоритетных направлений, – отметил Чебан.

Глава муниципия уточнил, что график работ может быть скорректирован в случае изменения погодных условий.

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