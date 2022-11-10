Возле столичной больницы «Святая Троица» обустроили зелёную зону

Возле столичной больницы «Святая Троица» обустроили зелёную зону

У Муниципальной клинической больницы «Святая Троица», расположенной по ул. Алеку Руссо, 11/1, теперь есть новый двор.

Проект предусматривал установку бордюра, укладку плитки на аллеях, установку системы освещения и городской мебели, а также благоустройство зелёных насаждений. Теперь здесь могут проводить свободное время как пациенты медучреждения, так и жители столицы.

Стоит отметить, что в настоящее время в больнице «Святая Троица» проводятся масштабные работы по повышению энергоэффективности и теплоизоляции здания.

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