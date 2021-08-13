Возле парка «Алунелул» скоро появится парковка на 40 мест

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Рядом с парком «Алунелул» в столичном секторе Буюканы будет обустроена современная парковка на 40 мест. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что муниципалитет поставил перед собой задачу улучшить инфраструктуру района, создав бесплатную автостоянку для жителей Кишинёва.

– В настоящее время территория огорожена, вскоре начнутся работы по асфальтированию и установке ограничителей и барьеров. Эта зона будет освещена в ночное время, также здесь установят систему видеонаблюдения. На обустройство автостоянки уйдет около недели, все расходы полностью возьмет на себя примария Кишинёва, – сказал Чебан.

Стоит отметить, что парк «Алунелул» впервые за последние 50 лет был модернизирован. Здесь отремонтированы пешеходные аллеи, установлена система освещения, полива и видеонаблюдения, установлена уличная мебель, построена сцена летнего театра и музыкальный фонтан – уникальный в своем роде, состоящий из двух кругов, образующих водный мост, под которым можно пройти. Также обустроены велодорожки, детская площадка и многофункциональная спортивная площадка.

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