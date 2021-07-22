Возле детских площадок на аллее на бульваре Мирча чел Бэтрын началась установка защитного ограждения

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Для безопасности детей, которые будут играть на 6 площадках, оборудованных на аллее на бульваре Мирча чел Бэтрын (от улицы А. Руссо до улицы И. Думенюк), будет установлено защитное ограждение. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.

Он также рассказал, что параллельно продолжается обустройство аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын, на отрезке от улицы И. Виеру до улицы И. Думенюк.

Здесь начались работы по асфальтированию, а также благоустройство зелёных зон. Впоследствии будут установлены скамейки и урны для мусора, – добавил Чебан.

Ремонт аллеи протяженностью 2,2 км стартовал в прошлом году. Работы близятся к завершению.

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