Возили контрабанду из Одессы: задержаны два водителя (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции остановили у столичного аэропорта Renault Scenic. За рулём автомобиля находился 60-летний житель Каушанского района. При досмотре в багажнике и в салоне авто правоохранители обнаружили партию упакованной в полиэтиленовые мешки одежды стоимостью около 80 тыс. леев.

Гражданин не смог предъявить документы о происхождении товара, приобретённого на рынке 7 КМ в Украине.

Чуть позднее в автомобиле Mercedes, принадлежащем жителю Новоаненского района, обнаружили партию косилок на более чем 11 000 леев.

Оба инцидента расследуются.

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