Пожарные потушили более 300 га растительности за сутки

Пожарные потушили более 300 га растительности за сутки

По данным территориальных подразделений ГИЧС, за последние сутки поступило 76 сообщений о возгорании растительности. Огонь уничтожил 323 га сухостоя. 

Четыре пожарных расчёта тушили 70 га травы в селе Браниште Рышканского района. Ещё полсотни га сгорело в селе Охринча Криулянского района, 35 га – в селе Петрешты Унгенского района, 70 га – в Дрокиевском районе.

По данным ГИЧС, с начала года зарегистрировано 2284 случая возгорания растительности на общей площади в 11784 га.

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