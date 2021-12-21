Возглавить борьбу с режимом ПДС и победить на следующих выборах: какие задачи ставит перед собой ПСРМ

Возглавить борьбу с режимом ПДС и победить на следующих выборах: какие задачи ставит перед собой ПСРМ

Стать подлинной народной партией, которая будет отражать чаяния людей, возглавит борьбу с режимом и победит на следующих выборах, чтобы реализовать свою программу для людей – такие задачи ставит перед собой сегодня ПСРМ. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” говорил вице-спикер, депутат Партии социалистов Влад Батрынча. 

– Мы хотим обеспечить другое качество политики и политической культуры. То, во что превратились наши предвыборные кампании, – такого быть не должно. Мы не должны строить политику вокруг человека, мы должны строить политику для людей, – сказал он, комментируя последние изменения, внесённые в устав ПСРМ. 

Батрынча считает, что это хороший пример и для других, так как “нужно учиться работать в команде”. Он также выразил надежду на то, что политическая борьба в Молдове станет, наконец, борьбой идей и программ.

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