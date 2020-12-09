«Воздушный поцелуй» художника

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Вадим Паламарчук – о творческом поиске, мечте и современном искусстве

ДОСЬЕ

Вадим Паламарчук родился в 1970 г. в г. Килие (Украина). Окончил Кишинёвское художественное училище им. Репина, Институт искусств (Молдова) и Одесскую академию искусств. Член Союза художников Молдовы. Провёл 14 персональных выставок, в том числе на Украине и в Германии. Участник многочисленных групповых выставок, включая зарубежные. Обладатель многочисленных премий, в том числе Гран-при Фестиваля им Е. Доги (2009), Гран-при выставки-конкурса им. М. Еминеску (2015), вторая премия в выставке-конкурсе галерея ARSPRODONO в Берлине (2016).

В мастерской Вадима Паламарчука, как и полагается святилищу художника, много картин, рисунков, набросков. А ещё – изысканная керамика, даже кофе вас угостят из эксклюзивной керамической посуды.

Это работы жены Татьяны, ставшие неотъемлемой частью интерьера. Уютно греет печка, и можно говорить о разных вещах, в том числе, как выжить и сохранить себя художнику в наше не слишком предрасположенное для творчества и свободы время.

Моряк остался в детстве

– Вадим, твой отец – известный молдавский художник Владимир Паламарчук. Выбирая свою стезю художника, ты хотел быть похожим на него или наоборот – творить в противоположной манере?

– В творчестве нельзя предсказать изначально, какой у тебя будет путь. Я честно учился, старался познавать у разных преподавателей основы творчества и мастерства, потому что у каждого своё видение. У меня было много хороших учителей – и в училище, и в институте. Конечно, было и влияние отца.

– А какое влияние он на тебя оказал?

– Вообще-то я не планировал стать художником. В детстве хотел быть спортсменом или моряком. Мы ведь все родом из Килии, а в Кишинёв приехали, когда мне было шесть лет. А там все родственники – или моряки, или военные. И я тоже, как они, мечтал получить одну из этих профессий. В нашем роду папа – первый, кто избрал другое занятие и стал художником. И я лет до четырнадцати вообще не хотел идти по стопам отца.

– Не хотел в каком смысле? Тебя заставляли, а ты не хотел, или просто не было таких намерений?

– Не заставляли. Но поскольку я сейчас сам преподаватель, то понимаю, что нужно было где-то и заставлять. Это касается не только живописи, а любого вида деятельности. Когда воспитываешь ребёнка и хочешь его чему-то научить, нужно настаивать на своём. Отец направлял меня в художественную школу, но я её не окончил. Занялся спортом, пошёл на бокс… Но через год отец всё-таки убедил меня поступить в художественное училище. Сам готовил меня к экзаменам. И через полгода учёбы я был уже благодарен отцу за его настойчивость и усилия, потому что понял: это – моё.

Творческий человек – это всё-таки личность, а без стержня следовать своему пути не получится. Я, как говорится, гну свою линию. Выбираю свою тему, свои краски, свой путь.

Творчество без иерархии

– Сейчас вы оба – состоявшиеся художники. У вас с ним есть какое-то соперничество? Отец хвалит тебя или критикует?

– Сейчас каждый работает над своей темой. Помню, когда я уже окончил институт и поступил в Союз художников, то всех своих коллег называл на «вы». И мне сказали: «Ты уже наш коллега, равный нам. Ты такой же, как мы, и можешь переходить на ты. То есть в этом деле нет иерархии. Какое может быть соперничество? Как определить «лучше – хуже»? Творческий процесс очень неровный. Бывают периоды всплеска и кризисы, бывают удачи и тупики. И в финансовом отношении: что-то продаётся лучше, что-то – хуже. Я много работаю, провожу персональные выставки, у меня есть свои почитатели. Я доволен выбранным путём и ни разу не пожалел об этом.

– Это счастье, когда человек понимает, что занимается своим делом… Твоя жена – известный художник-керамист. Как сосуществуют в одной семье две яркие, незаурядные творческие личности?

– Это было моей мечтой – говорить с женой на одном языке. У нас это получилось. И тоже нет соперничества, а только помощь друг другу в поиске новых форм и идей. А то и вовсе совместное творчество.

Заказы и политика

– Расскажи, пожалуйста, что это за история с твоей картиной, которую использовали для вопроса в игре «Что? Где? Когда?»?

– Это было пару лет назад. На одной из встреч с друзьями было и несколько человек, которых я видел впервые в жизни. Узнав мою фамилию, они так обрадовались, стали меня обнимать, чему я очень удивился. Оказалось, что они играют в команде «Что? Где? Когда?» и видели передачу, в которой по моей картине был задан вопрос. На ней – юноша и девушка летят на воздушных шарах, и надо было отгадать её название. Как ни странно, игроки вопрос не угадали. Хотя мне это название кажется очевидным – «Воздушный поцелуй»…

– Я бы тоже не отгадала. Теперь расскажи, как ты снимался в политическом агитационном ролике. Как тебя угораздило туда попасть?

– Да, было такое дело. Ко мне обратилась режиссёр Наталья Анисимова, которая как раз создавала ролики для предвыборной кампании. Но я ни за кого конкретно не агитировал, а говорил простые слова – о Молдове, о любви к своему краю…

– Вообще художники обычно очень плохо разбираются в политике. А ты?

– Я тоже совершенно аполитичен. Я бы поддерживал тех политиков, которые помогают художникам.

– А вам это нужно? Чтобы вас курировали политики, указывали, что и как рисовать? Кстати, сейчас существуют какие-то госзаказы?

– Про госзаказы не знаю. В Министерстве культуры сократили отдел экспертизы, через которую проходили заказы для общественных мест. Но частные заказы конечно же существуют. Несколько лет назад группа художников, в которую входил и я, сделала работу для оформления в национальном стиле одного из кишинёвских ресторанов. Получилось, на мой взгляд, очень неплохо.

– А вообще ты хотел бы получать какие-то крупные заказы? Или тебе достаточно, когда есть вдохновение: написал, как душа просит, – и всё?

– Вообще-то я творческий человек, и для меня самое главное – это мои выставки. Но если кто-то захочет приобрести мои работы – я только буду рад.

Параллельное искусство

– Поговорим о твоей преподавательской деятельности. Чему ты учишь своих студентов?

– Я работаю в частном заведении и подготавливаю ребят к вступительным экзаменам в институт. Преподаю основы академического рисунка.

– А нужна ли сейчас кому-нибудь академическая манера живописи? Если художники получают миллионы за приклеенный скотчем банан, зачем нужно тщательное выписывание гипсовых голов, кувшинов с драпировкой?

– Я рассматриваю этот вопрос не так глубоко. Я же не теоретик живописи. Если есть спрос – значит это востребовано. Ко мне приходят ученики, которые хотят научиться именно академическому рисунку. Например, дизайнеры, которые понимают, что им не хватает именно таких знаний и навыков для своей работы. А вообще в Молдове ещё очень неплохо держатся традиции, и детям очень хорошо преподают основы.

– Что ты скажешь о современном искусстве: оно в правильном направлении движется или это тупик?

– Никто не может сказать, куда оно движется. Современное искусство я сравнил бы с кинематографом. Кинематограф забрал зрителей у театра, но театр не перестал существовать. Каждый из этих видов искусств живёт по своим законам. Вот и то, что принято называть современным искусством, это отдельный вид творчества. Все эти акции, перфомансы, инсталляции я бы назвал параллельным видом искусства. Он занял свою нишу, но никоим образом не вытеснит и не уничтожит живопись. Художники и картины всё равно никуда не денутся. Даже те, кто занимается современной живописью, даже самые чистые «акционеры» и инсталляторы не смогут ничего сделать без знания основ. Того самого академического рисунка.

– К какому направлению ты относишь своё творчество? Это не реализм, не сюрреализм, не абстракционизм, а что?

– Я бы назвал это пост-традиционализмом. Есть такой термин – и есть художники, которые относят себя к этому направлению, оно довольно широкое.

– Ты в своих картинах демонстрируешь нежное отношение к миру, а мир-то суров! Что тебя вдохновляет?

– Не знаю, насколько нежное… Я бы сказал, что оно скорее ироничное.

– Нежное и ироничное.

– Я сужу по реакции зрителей на своих выставках. Когда они смотрят мои работы и прочитывают мой ход мысли, когда я вижу этот момент прочтения, то на их лицах, как правило, появляется улыбка. Я считаю, что нашему миру нужен позитив.

– А ты где берёшь этот позитив?

– В своих близких, друзьях. Окружение, жизненный опыт – всё может служить вдохновением. Но главное – это понимание своего собственного пути. Творческий человек – это всё-таки личность, а без стержня следовать своему пути не получится. Я, как говорится, гну свою линию. Выбираю свою тему, свои краски, свой путь.

Инна Желтова