“Воздушный бастион”: в Молдове пройдут новые военные учения

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В Молдове впервые пройдут многонациональные учения “Воздушный бастион”. В них будет задействована техника Национальной армии, а также армий Франции, Румынии и Британии.

Транспортные единицы въедут в нашу страну в период с 25 по 27 мая через КПП “Леушень” и будут двигаться по маршруту Леушень – Кишинёв – военная учебная база в Бульбоаке, в сопровождении военной дорожной полиции. Во время учений техника будет передвигаться по территории страны.

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