Воздушные планы

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О восстановлении подъёмника между Скулянкой и Боюканами

Власти Кишинёва уже несколько лет обсуждают возможность капитального ремонта канатной дороги, которая связывает два жилых микрорайона. Её реконструкция крайне важна, учитывая большую проблему с общественным транспортом в муниципии.

Начало положено

В этой связи столичная мэрия решила прибегнуть к государственно-частному партнёрству, чтобы на деньги инвестора произвести капитальный ремонт фуникулёра. 23 февраля в режиме онлайн прошло первое представление технико-экономического обоснования проекта по реконструкции канатной дороги от её нижней станции на улице Каля Ешилор до верхней – на ул. Н. Костин.

По словам начальника управления экономики, торговли и туризма муниципия Кишинёв Романа Витюка, данный проект включён в список инвестиционных проектов, предложенных к реализации посредством государственно-частного партнёрства, который был утверждён Решением муниципального совета Кишинёва №17/4 от 01.10.2020 года.

– Разработка проекта необходима для того, чтобы инициировать государственно-частное партнёрство, для его технического и экономического обоснования, для описания основных характеристик, технико-экономических и финансовых показателей, для выявления, анализа и разделения рисков, а также для определения выгодных вариантов реализации данного партнёрства, в частности в том, что касается реконструкции канатной дороги, благоустройства прилегающих территорий, строительства дополнительных развлекательных объектов, обустройства наземных многоуровневых парковок и так далее, позволяющих благоустроить зону и окупить вложенные инвестиции, – сказал Р. Витюк.

Размер тарифа для перевозки по канатной дороге будет определён после изучения опыта эксплуатации подобных объектов в других странах – Румынии, Украины, Чехии, Болгарии, Польши, Швейцарии и ряда других. Глава управления экономики, торговли и туризма отметил, что результаты исследования их вдохновляют, так как доказано, что проект вполне осуществим, а инвестиции покроются в короткие сроки.

Как ранее уже писала «АиФ в Молдове», строительство канатной дороги было начато в 1982 году. В 1991-м объект сдали в эксплуатацию, но уже в 1997 году его перестали использовать. Как следует из архивных документов, его деятельность была остановлена из-за отсутствия денежных средств на тестирование технического состояния.

Проведя исследование, специалисты пришли к выводу, что необходимо полностью обновить стены фуникулёра, заменить инженерные сети, реконструировать крышу, провести внутреннюю перепланировку двух станций и полностью поменять технологическое оборудование.

С прицелом на туризм

Директор «ABP Project» SRL Андрей Бадиу отметил, что руководимая им компания на конкурсной основе была отобрана в качестве консультанта для разработки технико-экономического обоснования на проведение капитального ремонта канатной дороги и благоустройство прилегающей к ней территории.

– Проанализировав огромное количество информации, изучив законодательство, мы разработали три сценария реализации данного проекта, – заявил А. Бадиу. – С экономической точки зрения первые два не подходят, остаётся только третий сценарий, который предусматривает обновление канатной дороги, с полным изменением её принципа работы, и строительство лыжной трассы. Размер инвестиций в этом случае составит более 300 млн леев, которые могут быть возмещены за 10 лет по договору о концессии, заключённом на 25 лет.

По мнению главы «ABP Project» SRL, это жизненно важный проект для муниципия Кишинёв, который может оказать социально-экономическое воздействие на его развитие.

– Плюс мы не упустили из внимания и включили в этот проект новое видение муниципалитета, связанное с зелёным городом, а также технологии, дружественные окружающей среде, – добавил Андрей Бадиу. – С социальной точки зрения, реализация проекта позволит дополнительно создать в Кишинёве около 60 рабочих мест. Проект также сыграет немаловажную роль в развитии туризма в столице. Это исследование будет важным инструментом для муниципия, позволяющим привлекать инвестиции. Оно выполнено качественно и на высоком уровне и будет понятно любому инвестору, который захочет вложиться в данную отрасль.

Ветхая канатка

По словам менеджера проекта Кристины Викнянски, технико-экономическое обоснование было разработано с использованием стратегических нормативных документов, нормативов и практических правил в строительстве, законодательства о государственно-частном партнёрстве, архивных документов о канатной дороге, предоставленных мэрией Кишинёва. Также специалисты отталкивались от результатов технической экспертизы, проведённой в 2021 году, основывались на геологическую и топографическую информацию. А чтобы установить, во сколько обойдётся капремонт объекта, были изучены рыночные цены на строительные материалы и работы.

– Проведя исследование, специалисты пришли к выводу, что необходимо полностью обновить стены фуникулёра, заменить инженерные сети, реконструировать крышу, провести внутреннюю перепланировку двух станций и полностью поменять технологическое оборудование, – перечислила К. Викнянски. – Что касается структуры устойчивости, то техническое состояние станций и опор удовлетворительное. Почему говорится о необходимости реконструкции крыши? Дело в том, что на крыше верхней станции, что на ул. Н. Костин, предлагается построить наблюдательный пункт с телескопом. Это даст возможность гражданам Молдовы, жителям города и туристам увидеть Кишинёв с более высокой точки.

Как следовало из слов Кристины Викнянски, нынешнее состояние канатной дороги и конструктивная его составляющая обсуждались со специалистами российской консалтинговой компании «Гортехцентр». Они порекомендовали полностью изменить принцип движения фуникулёра.

– Если внутренняя площадь объекта позволяет, то следует вмонтировать устройство, которое изменило бы схему его движения, – отметила менеджер проекта. – Во времена СССР фуникулёры были другого типа, они сегодня редко используются. Сейчас рекомендуется большее количество кабин с меньшим числом пассажиров, а не по 25 – 30, как было в советское время.

Три сценария

Эксперт в области экономики и менеджмента Рина Цуркан перечислила главные цели, которые ставятся разработчиками проекта: реконструкция канатной дороги и благоустройство прилегающей зоны; привлечение потенциальных инвесторов для развития местной инфраструктуры; организация рабочих мест на обновлённых объектах; развитие инфраструктуры на прилегающей территории; улучшение имиджа Кишинёва и Республики Молдова на международном уровне; рост уровня комфорта граждан за счёт организации новых мест отдыха; укрепление статуса зелёного города для увеличения туристической активности.

– Как было ранее сказано, разработано три сценария реконструкции канатной дороги, – сказала Р. Цуркан. – Первый сценарий предусматривает капитальный ремонт канатной дороги и изменение её типа с маятниковой на круговую. Общая стоимость проекта составит 150,59 млн леев. Второй сценарий предполагает такой же способ реконструкции фуникулёра, но с благоустройством прилегающей к объекту зоны: в нижней части – строительство двух частных парковок, специализированного кафе, пешеходной дорожки, в верхней части – строительство ресторана, организацию бесплатных парковок и благоустройство сквера в парке «Бутояш». В этом случае стоимость проекта повышается до 251,70 млн леев. Третий сценарий отличается от второго только тем, что обустраиваются ещё и горнолыжные трассы, оборудованные искусственными снежными пушками для зимнего периода, а летом их можно будет использовать для езды на горных велосипедах. Общая стоимость проекта в этом случае повышается до 301,90 млн леев.

Разработчики утверждают, что Кишинёву больше подходит третий сценарий, при реализации которого инвестиции окупятся за 10 лет, а за 25 лет действия договора о концессии столичная мэрия получит около 251,4 млн леев. Но при этом Рина Цуркан назвала и основные риски: экономико-политическая нестабильность в стране; неблагоприятные законодательные изменения в сфере услуг отдыха, развлечений и HoReCa, а также рост числа конкурентов.

Точные сроки реализации проекта ещё не определены. Пока проводятся консультации со специалистами разного уровня и организуются публичные обсуждения.

Комментарий

Дорогие оползни

Светлана Доготару, главный архитектор муниципия Кишинёв:

– В верхней части канатной дороги возможны оползневые процессы. Это относится к рискам. Хочу заметить, что здесь может возникнуть необходимость в дополнительных расходах. И затраты могут быть больше, чем нужно на капитальный ремонт конструктивных элементов фуникулёра. Тот факт, что на поверхности объект будет построен из металлических элементов, не решает проблему. Поэтому я настойчиво рекомендую включить в смету и расходы на работы по устранению рисков, связанных с оползнями. Затраты могут быть большими и исказить расчёты, предложенные в технико-экономическом обосновании.

Мнение Черненко

Минимум рисков

Когда говорят о публичном партнёрстве, речь идёт о распределении рисков, и здесь есть некоторые нерегламентированные зоны. Неизвестно, как будут распределяться эти риски между участниками государственно-частного партнёрства. Я считаю, что когда зона и отрасль не очень хорошо регламентированы, идея о государственно-частном партнёрстве стоит под знаком вопроса. Реконструкцию объекта следует разделить на отдельные компоненты и провести несколько тендеров – на строительство гостиницы, ресторана, кафе и так далее. И технико-экономическое обоснование следует разработать по отдельным компонентам. Да, мы хотим привлекать инвестиции, но сначала нужно регламентировать эту область и максимально минимизировать риски.

Серджиу Черненко,

главный специалист Агентства публичных услуг

Любовь Чегаровская