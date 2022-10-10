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Воздушное пространство Молдовы остаётся открытым в рамках существующих ограничений. Орган гражданской авиации объявил, что были приняты „решения, которые обеспечат снижение рисков для гражданских самолётов, выполняющих рейсы в/из Международного аэропорта Кишинёва”, передаёт IPN.

В контексте пересечения воздушного пространства Республики Молдова тремя ракетами Орган гражданской авиации в сотрудничестве с Министерством обороны в срочном порядке созвали заседание Межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством.

– В ходе заседания были рассмотрены и оценены риски безопасности для гражданских самолётов, работающих в национальном воздушном пространстве. Приняты решения, которые обеспечат снижение рисков для гражданских самолётов, выполняющих рейсы в/из Международного аэропорта Кишинёва. Орган гражданской авиации совместно с Министерством обороны и ответственными структурами страны внимательно следят за ситуацией, и в случае необходимости предпримут необходимые шаги”, – говорится в сообщении учреждения.

Ранее Министерство обороны сообщило, что сегодня между 8:33-9:02 специализированные структуры оборонного ведомства определили три объекта, которые пролетели над воздушным пространством Республики Молдова.

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