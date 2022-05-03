ВОЗ заявила об эпидемии ожирения в Европе на фоне пандемии COVID-19

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Проблема ожирения приобрела в Европе масштабы эпидемии, утверждают во Всемирной организации здравоохранения.

Ни одно из 53 государств Европейского региона ВОЗ не сможет при сохранении текущей динамики достичь глобального целевого показателя по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) к 2025 году, следует из доклада Европейского регионального бюро ВОЗ, представленного на Европейском конгрессе по ожирению.

Наиболее остро проблема проявляется в Европе и Америке. Отмечается, что 59% взрослого населения и практически каждый третий ребёнок (29% мальчиков и 27% девочек) в Европейском регионе живут с избыточной массой тела или ожирением. Эти состояния ежегодно становятся причиной более 1,2 млн смертей – больше 13% от общей смертности, пишет medvestnik.ru.

Кроме того, ожирение – фактор риска многих НИЗ, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и хронических респираторных заболеваний. Избыточная масса тела – также причина 7% всех лет жизни, прожитых с инвалидностью.

В докладе предложен ряд инициатив с учётом пандемии COVID-19. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, изменить динамику эпидемии ожирения реально, создавая более благоприятные средовые условия, поддерживая инвестиции в здравоохранение, стимулируя инновации.

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