ВОЗ заявила о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в мире

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Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции не перестаёт вызывать беспокойство. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов.

Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, — отметила эксперт.

В Северной и Южной Америке число смертей, вызванных осложнениями пневмонии, наоборот увеличивается. В Европе число выявляемых случаев снижается, а уровень смертности растёт.

Обеспокоенность ситуацией с коронавирусом также выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По мнению специалиста, пишет lenta.ru, это говорит о «большом потенциале» вируса. Кроме того, ситуацию осложняет то, что в некоторых странах достаточно вакцин, которые могут предотвратить осложнения от COVID-19, однако мало кто готов делать прививку. При этом в других регионах препаратов от инфекции недостаточно.

По данным ВОЗ на конец августа, в мире введено почти пять миллиардов доз вакцины. Медики считают, что для появления устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу должно быть привито не менее 65 процентов людей.

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