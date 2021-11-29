ВОЗ заявила о способности омикрон-штамма заражать ранее переболевших COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения заявила о высоком риске заражения омикрон-штаммом коронавируса людей, ранее переболевших COVID-19.

При этом в организации отметили, что информация на этот счёт пока носит «ограниченный характер», пишет lenta.ru.

Ранее в ВОЗ оценили эффективность вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Согласно заявлению, существующие препараты действенны против нового варианта COVID-19. В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что омикрон опаснее дельта-штамма вируса, подчеркнули специалисты организации.

В ВОЗ также отметили, что до сих пор не ясно, является ли данный штамм более трансмиссивным, приводит ли он к более тяжёлому протеканию болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов заболевания.

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