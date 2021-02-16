ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

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Заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое с начала года. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, пишет lenta.ru, число новых случаев заражения коронавирусом сократилось почти в 2 раза с начала января, когда регистрировалось более 5 миллионов инфицирований во всём мире в неделю. К 8 февраля этот показатель достиг 2,6 миллиона новых случаев.

Это показывает, что простые меры в сфере здравоохранения срабатывают даже несмотря на присутствие новых разновидностей коронавируса, — уточнил глава ВОЗ.

Гебреисус добавил, что нынешняя тенденция в ситуации с коронавирусом даёт больше надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль. Большое значение будет иметь и то, как мировое сообщество ответит на снижение заболеваемости. Глава организации заключил, что проблема окончательно ещё не решена: хоть её масштабы и уменьшились, но прекращать борьбу на любом из фронтов не стоит, пишет источник.

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