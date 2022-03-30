ВОЗ заявила о росте смертности от COVID-19 в мире за неделю

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Общее количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе снизилось, а число смертей от него возросло. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

– С 21 по 27 марта количество новых случаев заражения уменьшилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. С другой стороны, за тот же самый период число новых летальных случаев за неделю увеличилось на 43%, — сказано в отчёте ВОЗ.

В организации считают, что такие результаты связаны с изменениями в определении смертей от COVID-19 в Чили и США, а также с «ретроспективными корректировками» в Индии и Юго-Восточной Азии.

По данным еженедельного обзора ВОЗ, за предыдущую неделю в мире выявили более 10 млн новых случаев и свыше 45 тыс. смертей, пишет iz.ru.

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