ВОЗ заявила о риске возникновения нового опасного штамма COVID-19

ВОЗ заявила о риске возникновения нового опасного штамма COVID-19

В настоящее время в мире созданы благоприятные условия для возникновения нового, более опасного штамма коронавируса. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По сути, условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта, — отметил он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава ВОЗ уточнил, что широкий охват вакцинацией жителей некоторых стран, а также полученные сведения о менее тяжёлом течении заболевания «Омикроном» стали причиной появления «опасного нарратива» об окончании пандемии. Между тем, говорить об этом на данный момент не приходится, отметил он.

Гебрейесус напомнил, что еженедельно в мире от коронавируса умирают порядка 70 тыс. человек, системы здравоохранения перегружены, а наблюдение за эволюцией вируса при этом является недостаточным, пишет iz.ru.

Между тем, по словам главы ВОЗ, мировое сообщество обладает достаточными «инструментами и ноу-хау», чтобы пандемия отступила. Также Гебрейесус призвал не забывать и усваивать уроки, которым «учит» пандемия COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md