ВОЗ заявила о резком снижении смертности от коронавируса в мире

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Всемирная организация здравоохранения объявила о резком снижении смертности от коронавируса в мире. За минувшую неделю количество летальных исходов сократилось на 43% по сравнению с прошлой неделей (умерли более 26 тысяч человек).

Заразились инфекцией за указанный период более 9 миллионов человек. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев заболевания уменьшилось на 16%.

Отмечается, что снижение заболеваемости было зафиксировано на всех континентах, при этом наибольшее наблюдается в Африке (19%) и Европе (16%). Смертность от COVID-19 в наибольшей степени сократилась в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Северной и Южной Америке (на 63%).

В то же время в ВОЗ предупредили, что вирус продолжает эволюционировать, передаёт m24.ru.

– Учитывая нынешний высокий уровень передачи, по всей вероятности, появятся дальнейшие варианты [коронавируса], включая рекомбинантные, – пояснили в организации.

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