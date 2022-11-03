ВОЗ заявила о прогрессе в борьбе со вспышкой оспы обезьян

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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что удалось добиться некоторого прогресса в борьбе с распространением оспы обезьян среди людей, однако ситуация по-прежнему вызывает беспокойство.

– Чрезвычайный комитет признал, что в рамках глобальных мер, направленных на борьбу со вспышкой оспы обезьян во многих странах, удалось достичь некоторого прогресса, – говорится в заявлении ВОЗ.

При этом комитет считает, что обстановка “всё ещё попадает под определение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение”.

В ВОЗ указали, что по-прежнему есть “причины для беспокойства”, в частности из-за появления новых случаев заражения людей этой болезнью в разных странах, передаёт interfax.ru.

Согласно данным организации, по состоянию на 31 октября подтверждено 77,2 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 103 странах мира. 36 человек скончались впоследствии инфекции. Наибольшее число случаев заболевания выявили в США, Бразилии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Колумбии, Перу, Мексике и Канаде.

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