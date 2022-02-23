ВОЗ заявила о падении числа заражений коронавирусом почти на четверть

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ВОЗ рассказала о снижении на 21% случаев заражения COVID-19. За минувшую неделю по всему миру коронавирусом заразились более 12 миллионов человек.

По данным организации, с 14 по 20 февраля от вызванных болезнью осложнений умерли 67 тысяч человек. При этом число выявленных случаев инфицирования упало почти на четверть: на 21% по сравнению с предшествующими семью днями.

Кроме того, на 8% снизилось число летальных исходов: зарегистрировано 67 519 случаев, пишет lenta.ru.

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