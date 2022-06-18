ВОЗ заявила о невозможности прогнозировать характеристики новых штаммов COVID-19

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус продолжит эволюционировать, что в будущем станет причиной появления новых вариантов с характеристиками, которые невозможно спрогнозировать.

В этой связи Техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин против COVID-19 рекомендовала продолжать вакцинацию населения от ковида для расширения иммунитета.

Эволюция вируса продолжается и является существенной с момента появления вируса SARS-CoV-2 в конце 2019 года. Скорее всего, эта эволюция продолжится, что приведёт к появлению новых вариантов, – уточнили эксперты ВОЗ.

Также подчёркивается, что траектория этой эволюции остаётся неопределённой, а это значит, что характеристики будущих вариантов невозможно предсказать, пишет rg.ru.

При этом в ВОЗ отмечают, что существующие сейчас вакцины обеспечивают высокие уровни защиты от тяжёлого исхода болезни при заражении всеми штаммами коронавируса.

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