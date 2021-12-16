ВОЗ заявила о крайне быстром распространении омикрон-штамма

ВОЗ заявила о крайне быстром распространении омикрон-штамма

Новый омикрон-штамм коронавируса распространяется чрезвычайно быстро, а число новых случаев удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.

По его словам, пишет lenta.ru, новый вариант COVID-19 распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня.

– Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьёзнее через неделю и в 40 раз серьёзнее через две недели, — заявил Набарро.

При условии, что подтвердится меньшая летальность омикрон-штамма, число заболевших «потрясёт» систему здравоохранения Великобритании, подчеркнул специалист. По его словам, в таком случае ситуация «станет экстремально серьёзной в течение двух недель, а возможно раньше». Он добавил, что людям стоит сохранять осторожность, однако радикальных изменений в приоритетах и способах борьбы с эпидемией из-за нового штамма не предвидится.

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