ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

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Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно, сообщила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан, отметив наличие соответствующих исследований.

– Безопасно ли вводить вакцину против гриппа и COVID-19 одновременно? Да, сейчас у нас есть несколько исследований, которые показали, что безопасно применять обе вакцины одновременно, – сказала Бриан, выступая в программе ВОЗ “Наука за пять минут”.

При этом она призвала консультироваться с лечащим врачом по поводу показаний к применению вакцин.

Представитель ВОЗ также сообщила, что симптомы гриппа и COVID-19 похожи. Среди них – лихорадка, головная и мышечная боли, а также кашель. Однако у коронавируса есть специфические признаки, в частности, отсутствие обоняния и вкуса. По словам Бриан, многие люди, особенно молодые, при коронавирусе сталкиваются с дополнительными особенными симптомами.

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