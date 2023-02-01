ВОЗ: Страны сами принимают решение об отмене режима ЧС в связи с ковидом

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Страны самостоятельно оценивают положение в сфере борьбы с пандемией COVID-19 и принимают решение о том, отменять или нет действующий на национальном уровне режим чрезвычайной ситуации, связанной со вспышкой этого заболевания. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

– Как это бывает всегда, страны оценивают свою ситуацию и [сами] принимают решение, – отметил Яшаревич.

Что касается ВОЗ, продолжил официальный представитель, то она обращает внимание на рост числа случаев заболевания ковидом в мире и на необходимость “отслеживания мутации вируса”, пишет tass.ru.

Яшаревич напомнил, что комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, на своём заседании в Женеве 27 января заявил, что вспышка коронавируса в мире по-прежнему является чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении, вызывающей международную обеспокоенность. Эксперты рекомендовали генеральному директору ВОЗ не отменять на настоящий момент режим ЧС, действующий в глобальном здравоохранении с января 2020 года. Генеральный директор “согласился с этой рекомендацией”, резюмировал Яшаревич.

Комитет ВОЗ по ЧС проводит оценку ситуации раз в три месяца.

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