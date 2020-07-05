ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев COVID-19

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией. За предыдущие 24 часа число заболевших выросло более чем на 212 тысяч.

Крупнейший рост произошел в США, Бразилии и Индии, пишет 24.kz. Количество смертей от COVID-19 за это время осталось примерно на том же уровне – около 5 тысяч за сутки.

Предыдущий «рекорд» был побит ровно неделю назад – тогда ВОЗ сообщила о 198 тысячах инфицированных и призвала страны с наихудшей эпидситуацией «проснуться» и осознать новую реальность, потому что «данные не врут».

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