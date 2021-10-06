ВОЗ: За неделю заболеваемость ковидом в мире снизилась на 9%

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Более 3,1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 54 тысяч умерли.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет tass.ru, число новых случаев инфицирования уменьшилось за 7 дней на 9%, а летальных исходов – на 4%.

– Число случаев заражения и смерти от COVID-19 продолжило снижаться в течение недели. Такая тенденция наблюдается с августа. С 27 сентября по 3 октября поступили сообщения о более чем 3,1 млн заразившихся и более 54 тыс. умерших. Это на 9% и на 4% меньше, чем неделей раньше, – говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Значительное снижение новых случаев инфицирования было зарегистрировано в Африке (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%) и Америке (на 12%). В Европе заболеваемость выросла на 5%. Смертность увеличилась на 2% в Европе и Америке, тогда как в остальных регионах зафиксировано её уменьшение, особенно в Африке (на 25%).

О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (760 571). Далее следуют Великобритания (239 781), Турция (197 277), Россия (165 623) и Индия (161 158).

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