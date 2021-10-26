ВОЗ выступила за скорейшее введение антиковидных ограничений

ВОЗ выступила за скорейшее введение антиковидных ограничений

Европейское региональное бюро ВОЗ настаивает на скорейшем введении в странах антиковидных ограничений.

– ВОЗ рекомендует принять дополнительные меры как можно раньше, когда число случаев заболевания начнёт расти, и поддерживать их до тех пор, пока уровень передачи не снизится до низкого уровня, – сообщил представитель ВОЗ.

В частности, речь идёт о повсеместном тестировании, отслеживании контактов и изоляции при подозрении на заражение. Также ВОЗ напоминает о необходимости вакцинации, передаёт vesti.ru.

– Большинство людей, госпитализированных из-за COVID-19, ещё не получили полную серию прививок. Полный курс вакцинации может спасти вам жизнь, – уверен представитель ВОЗ.

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