ВОЗ выразила заинтересованность в широком использовании вакцины “Спутник V”

0

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым, которая прошла в Женеве, выразил заинтересованность в широком использовании вакцины от коронавируса “Спутник V”.

Как пишет lenta.ru, глава организации высоко оценил вклад российской стороны в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины “Спутник-V” и других препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов, — отметили в российском МИД.

“Спутник V” — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских учёных входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.