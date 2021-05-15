ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей

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Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет ria.ru.

COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств – объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности, – сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

В ВОЗ подчёркивают, что одна только вакцинация не является 100%-ным средством от распространения вируса. Привитые люди также могут заболеть, однако менее тяжёлой формой вируса. И принятие решений о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19.

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