ВОЗ: Вспышку оспы обезьян удастся остановить

ВОЗ: Вспышку оспы обезьян удастся остановить

Всемирная организация здравоохранения полагает, что распространение оспы обезьян в мире удастся остановить. Об этом заявила руководитель секретариата ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис.

– По состоянию на текущий момент мы верим, что эту вспышку оспы обезьян можно остановить с помощью применения правильных стратегий в отношении нужных групп, но время идёт, и нам всем нужно объединиться, чтобы это удалось, – сказала Льюис, пишет tass.ru.

Она добавила, что ВОЗ разрабатывает “глобальный координационный механизм” борьбы с оспой, но пока всё находится “на уровне обсуждений”.

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