ВОЗ: Вспышка оспы обезьян не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оспе обезьян пришел к выводу, что на настоящий момент вспышка этого заболевания не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета.

– Хотя несколько членов [комитета] высказали различающиеся мнения, комитет решил консенсусом предоставить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, – отмечается в документе.

Эксперты вместе с тем констатировали, что нынешняя вспышка оспы обезьян имеет “чрезвычайную природу” и в этой связи требуются “интенсивные усилия по реагированию” на неё в целях “контроля за дальнейшим распространением” инфекции. Они рекомендовали вести “тщательный мониторинг” эпидемиологической ситуации, чтобы можно было “через несколько недель” вновь её проанализировать с учётом новой информации. Члены комитета не исключают, что за это время произойдут “существенные изменения” обстановки и это приведёт к пересмотру их нынешней рекомендации о том, чтобы не считать на данном этапе эту вспышку чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, передаёт tass.ru.

Выступивший на заседании комитета генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что оспа обезьян обнаружена более чем в 50 странах в пяти регионах ВОЗ. С начала мая выявлено в общей сложности более трёх тысяч случаев заражения. По его словам, речь идёт об “эволюционирующей угрозе для здравоохранения”, которая требует “коллективного внимания и скоординированных действий”, чтобы остановить распространение вируса.

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