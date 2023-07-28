ВОЗ: В половине стран мира за месяц не зарегистрировали новых случаев коронавируса

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За последний месяц только в 52% стран мира зарегистрировали как минимум один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

– В течение 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили как минимум об одном случае – эта доля снижается с середины 2022 года, – следует из еженедельного бюллетеня организации по ситуации с коронавирусом.

По данным ВОЗ, с 26 июня по 23 июля 3700 человек, заболевших коронавирусом, скончались. Всего заболевание было зафиксировано у 868 000 человек, пишет vedomosti.ru.

В мае ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 году.

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