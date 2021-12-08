ВОЗ: В мире выросла смертность от COVID-19

В мире за минувшую неделю более 4,1 млн человек заразились коронавирусом, скончались – свыше 52,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущими семью днями, число новых случаев выросло на 2%, а количество летальных исходов увеличилось на 10%.
Об этом говорится в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передаёт rg.ru. Уточняется, что на Европу приходится 65% зафиксированных за неделю случаев заражения и 55% смертей. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (79%) и в Америке (21%).
В ВОЗ также отмечают, что продолжающий доминировать в мире штамм “дельта” за последние 60 дней был выявлен в 99,8% анализов, “омикрон” – в 0,1%, а варианты “альфа”, “бета” и “гамма” – менее чем в 0,1% проб.
Всего же с начала пандемии в мире зарегистрировано 265,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 5,2 миллиона человек. На первом месте по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса – США, далее идут Индия и Бразилия.
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Страшно было себе представить о конце света,но сегодня убеждаешься что этот процесс уже идёт. Если тот потоп был водным,то этот потоп воздушно-капельный. И этому процессу пока конца не видно. Смотрю, даже пошли термины из ядерной физики,такие как Альфа,бета,гамма. Не так давно были такие термины,как Зорин,зоман,V газы итд. Дальше разные виды гриппа. Но это всё создавалось и создаются в подземных военных лабораториях. А мы виним в происходящем бедную летучую мышку. Знаете ли вы ,кто враг всего человечества? Ответ: сам Человек! Хотелось посмотреть в глаза всем проффесорам,академикам ядерщикам,которые изобрели всю эту гадость для уничтожения человечества. Также и в глаза химикам,которые изобрели химические и бактериологические бомбы. Интересно,они что,бессмертны? То что конец близок,это бесспорно. Медицина бессильна,она не в силе справляться с новыми формами вирусов,так что процесс самоуничтожения будет длиться бесконечно,до конца. Создавая страшные виды вооружений,сильные страны думали что они живут на разных планетах и военная гадость их не настигнет,но реалити шоу скоро закончиться и мы все сдохнем как бездомные собаки. Но ведь у нас есть прекрасный дом по имени Земля-Матушка. Люди! Давайте беречь Землю и дорожите своей жизнью! Любите друг друга,как самого Себя!Любите Бога! Он нас создал чтобы мы жили на этой Земле,а не уничтожали Её! Бог нам этого не простит!