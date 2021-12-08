ВОЗ: В мире выросла смертность от COVID-19

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В мире за минувшую неделю более 4,1 млн человек заразились коронавирусом, скончались – свыше 52,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущими семью днями, число новых случаев выросло на 2%, а количество летальных исходов увеличилось на 10%.

Об этом говорится в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передаёт rg.ru. Уточняется, что на Европу приходится 65% зафиксированных за неделю случаев заражения и 55% смертей. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (79%) и в Америке (21%).

В ВОЗ также отмечают, что продолжающий доминировать в мире штамм “дельта” за последние 60 дней был выявлен в 99,8% анализов, “омикрон” – в 0,1%, а варианты “альфа”, “бета” и “гамма” – менее чем в 0,1% проб.

Всего же с начала пандемии в мире зарегистрировано 265,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 5,2 миллиона человек. На первом месте по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса – США, далее идут Индия и Бразилия.

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