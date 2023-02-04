ВОЗ: в мире циркулирует более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса

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Более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса циркулируют на настоящий момент в мире, включая XBB.1.5, распространение которого, как ожидается, будет расти. Об этом сообщила в пятницу в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

“Омикрон” по-прежнему является на сегодняшний день наиболее заразным вариантом коронавируса. Сейчас имеются более 600 подвидов “омикрона”, которые мы отслеживаем, и подвид XBB.1.5 – один из них. То есть, вирус продолжает эволюционировать. Мы ожидаем роста распространения XBB.1.5, – предупредила эксперт.

Она подчеркнула, что XBB.1.5 “имеет преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами”, пишет tass.ru.

Мы не видим изменений в тяжести [протекания болезни при заражении XBB.1.5]. Однако данные для оценки тяжести для XBB.1.5 носят ограниченный характер, – пояснила ван Керкхове, добавив, что в мире имеются сведения примерно о 9 тыс. геномных последовательностей XBB.1.5.

Эксперт выразила сожаление в связи с сокращением исследований по секвенированию SARS-CoV-2, что приводит к уменьшению поступающей в базы данных информации, необходимой для оценки реальной ситуации.

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