ВОЗ: в Европе 17% населения вакцинированы от коронавируса

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30% жителей Европы получили первую дозу вакцины от коронавируса, 17% иммунизированы полностью.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, пишет tass.ru. По его словам, за последние полгода в Европейском регионе было применено 400 млн доз вакцин.

Этим летом вакцинация будет осуществляться быстрее. На сегодняшний день 30% населения Европы получило по крайней мере одну дозу вакцины, а 17% завершили вакцинацию. Однако число вакцинированных недостаточно для того, чтобы защитить Европу от всплеска [заболеваемости]. Дистанция для достижения по меньшей мере 80% вакцинированных среди взрослого населения всё ещё значительна. Мы также должны помнить, что вакцинация не предотвращает автоматически угрозу заражения, а сокращает вероятность тяжёлого течения болезни, – сказал Клюге.

Он отметил, что в течение двух месяцев подряд наблюдается снижение числа госпитализаций и летальных случаев среди заразившихся.

В целом в течение двух месяцев подряд мы наблюдаем снижение числа заболевших, госпитализаций и смертей, – отметил Клюге.

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