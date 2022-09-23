ВОЗ: В борьбе с коронавирусом миру предстоит пройти длинный путь

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Смертность от COVID-19 в мире снижается – сейчас число летальных исходов за неделю составляет лишь 10% от пиковых показателей января 2021 года. Однако человечеству предстоит пройти ещё “длинный путь” в борьбе с коронавирусом, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Сейчас мы находимся в лучшей позиции, чем когда-либо. Число смертей, регистрируемых за неделю, продолжает снижаться, – сказал он.

Вместе с тем глава ВОЗ напомнил, что “всё ещё имеются большие пробелы в вакцинации, особенно в странах с низкими и средними доходами” на душу населения. Коронавирус “всё ещё распространяется и видоизменяется, что представляет риск появления более опасного варианта”.

По словам гендиректора организации, человечество “начинает видеть проблески света в конце туннеля” в борьбе с пандемией, однако впереди “ещё длинный путь, а туннель всё ещё тёмный, с большим числом преград”.

– Всем нам нужна надежда, чтобы мы могли – и мы это сделаем – достичь конца туннеля и оставить пандемию позади. Но мы ещё этого не достигли. Мы всё ещё в туннеле, – продолжил Гебрейесус.

Он напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности, среди которых – ношение масок, обеспечение доступа к лекарствам и проведение тестов, пишет стопкоронавирус.рф.

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