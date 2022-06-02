ВОЗ связала вспышку оспы обезьян с изменением климата

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Вспышки болезней, подобных оспе обезьян, стали происходить чаще обычного в связи с изменением климата. Об этом сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передаёт iz.ru.

– Поскольку изменение климата способствует быстрому изменению погодных условий, что ведёт, например, к засухе, животные и люди в поисках пищи меняют своё поведение. В результате характерные для животных болезни передаются людям, — приводит его слова агентство Reuters.

Ранее глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил об отсутствии стопроцентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения заболевания в летний период может увеличиться.

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