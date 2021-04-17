ВОЗ спрогнозировала пик распространения коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус спрогнозировал пик распространения коронавируса в мире.

По его мнению, скоро население Земли приблизится к пику распространения инфекции за всю пандемию. В ВОЗ утверждают, что случаи заражения и смерти продолжают расти, поэтому вскоре стоит ждать максимальных значений, пишет ria.ru.

Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию, — напомнил Гебрейесус.

По его словам, вакцинация является не единственным способом борьбы с COVID-19. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, носить защитный маски, прибегать к самоизоляции и другим мерам.

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