ВОЗ спрогнозировала новую вспышку COVID-19 в Европе осенью и зимой

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Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что через несколько недель в странах Европы будет зафиксировано 250 млн случаев COVID-19 с момента начала пандемии.

По словам Клюге, всплеск заболеваемости коронавирусом ожидается осенью и зимой «с повторной вспышкой сезонного гриппа в Европе или без неё».

– Мы добились больших успехов в борьбе с пандемией. Но вирус по-прежнему широко циркулирует, по-прежнему люди из-за него попадают в больницы, по-прежнему он вызывает слишком много предотвратимых смертей — около 3 000 только за последнюю неделю, что составляет около трети от общего числа зарегистрированных в мире, — рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ.

Клюге отметил, что большинство стран продолжают внедрять вакцинацию, однако миллионы европейцев остаются непривитыми, в связи с чем необходимо найти способы «добраться до них». При этом в первую очередь стоит уделить внимание повторной иммунизации самых уязвимых групп населения, в числе которых люди пожилого возраста, люди с ослабленным иммунитетом или с сопутствующими заболеваниями.

Клюге также призвал европейские страны вводить вакцину против гриппа вместе с вакциной против коронавируса, пишет gazeta.ru.

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